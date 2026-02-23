Francoforte: in calo Gerresheimer

società di packaging

Germany MDAX

Gerresheimer

Germany MDAX

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,72%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario delche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 19,24 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 20,25. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 18,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)