Francoforte: in calo Gerresheimer

(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging
, che tratta con una perdita del 3,72%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario del produttore di contenitori
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 19,24 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 20,25. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 18,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)