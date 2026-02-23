Milano 16:34
46.891 +0,90%
Nasdaq 16:34
24.805 -0,83%
Dow Jones 16:34
48.957 -1,35%
Londra 16:34
10.692 +0,04%
Francoforte 16:34
25.059 -0,80%

Francoforte: rosso per Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Knorr-Bremse, che mostra un decremento dell'1,91%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Knorr-Bremse rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Knorr-Bremse è in rafforzamento con area di resistenza vista a 114,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 117,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
