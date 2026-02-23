Francoforte: rosso per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Knorr-Bremse
, che mostra un decremento dell'1,91%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Knorr-Bremse
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Knorr-Bremse
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 114,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 117,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)