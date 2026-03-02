Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Knorr-Bremse
, con una flessione del 2,69%.
Lo scenario su base settimanale di Knorr-Bremse
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Knorr-Bremse
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 109,8 Euro con primo supporto visto a 107,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 106,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)