Francoforte: giornata depressa per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Knorr-Bremse, con una flessione del 2,69%.

Lo scenario su base settimanale di Knorr-Bremse rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Knorr-Bremse confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 109,8 Euro con primo supporto visto a 107,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 106,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
