Milano 14:44
45.274 +1,81%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:44
10.576 +0,88%
Francoforte 14:44
24.218 +1,80%

Francoforte: su di giri Knorr-Bremse

Migliori e peggiori
Francoforte: su di giri Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Ottima performance per Knorr-Bremse, che scambia in rialzo del 4,04%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Knorr-Bremse rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Knorr-Bremse, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 105,2 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 109,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 102,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```