Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse

Knorr-Bremse

MDAX

Knorr-Bremse

Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 3,35%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 103,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 105,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 102,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)