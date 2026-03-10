Francoforte: andamento rialzista per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Scambia in profit Knorr-Bremse
, che lievita del 3,35%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Knorr-Bremse
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di Knorr-Bremse
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 103,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 105,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 102,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)