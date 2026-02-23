Impianti, contratto da 240.000 euro con un ente governativo

Impianti

(Teleborsa) -, system integrator attivo nel settore ICT e Audio/Video quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato l'aggiudicazione di un contratto con unper la continuità del servizio di videoconference cloud e ibrido, inclusivo di fonia integrata.L'accordo, ottenuto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (), ha un valore superiore a. La commessa prevede la gestione del servizio per due anni, con opzione di rinnovo, e include. L'esecuzione contrattuale è programmata entro il primo trimestre del 2026., Founder e CEO di Impianti ha così commentato: "Questa aggiudicazione conferma il posizionamento di Impianti S.p.A. come partner tecnologico di riferimento per soluzioni di collaboration ad elevato contenuto tecnologico in ambienti complessi. Questo deal si inserisce coerentemente nel nostro percorso di crescita, valorizzando competenze consolidate nella realizzazione di soluzioni articolate dove la nostra esperienza, abbinata alle numerose certificazioni, fanno la differenza anche in ambito competitivo".