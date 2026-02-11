Tecno sale al 100% di Energika con operazione da 1,37 milioni di euro

(Teleborsa) - Tecno
, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali player nel settore SustainTech, ha sottoscritto, tramite la controllata TECNO ESG, un addendum modificativo sia del contratto di compravendita di quote di Energika siglato a luglio 2024 sia del contratto di opzione avente ad oggetto le quote detenute dai soci di minoranza nel capitale sociale di Energika, e di aver contestualmente esercitato l'opzione call sul residuo 35% del capitale sociale di Energika
.
Ad esito del trasferimento delle partecipazioni oggetto dell'opzione call, TECNO ESG verrà a detenere una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Energika. Il closing è previsto entro febbraio 2026. L'operazione si inserisce nell'ambito del progetto strategico del Gruppo Tecno, consentendo di perseguire una più efficace razionalizzazione delle strutture societarie
, di consolidare una governance unitaria maggiormente coerente con i processi di sviluppo e di potenziare il processo di internazionalizzazione, in considerazione della presenza di Energika sul mercato spagnolo con la controllata Energika Espana.
L'operazione, di importo complessivo pari a 1,37 milioni di euro
, avverrà mediante acquisto delle quote dei soci di minoranza, rispettivamente EK 97 (titolare del 15% del capitale), Agostino Demaurizi e Chiara Magnani (titolari rispettivamente del 10%). Il piano di pagamento dell'investimento complessivo, finanziato integralmente tramite il cash flow operativo
, si sviluppa come segue: 420.000 euro da corrispondere alla data del closing; 300.000 euro da corrispondere entro il 30/09/2026; 300.000 euro da corrispondere entro il 30/06/2027; 220.000 euro da corrispondere entro il 30/06/2028; 130.000 euro da corrispondere entro il 31/12/2028.