Tecno sale al 100% di Energika con operazione da 1,37 milioni di euro

Tecno

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali player nel settore SustainTech, ha sottoscritto, tramite la controllata TECNO ESG, un addendum modificativo sia del contratto di compravendita di quote di Energika siglato a luglio 2024 sia del contratto di opzione avente ad oggetto le quote detenute dai soci di minoranza nel capitale sociale di Energika, e di aver contestualmenteAd esito del trasferimento delle partecipazioni oggetto dell'opzione call, TECNO ESG verrà a detenere una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Energika. Il closing è previsto entro febbraio 2026. L'operazione si inserisce nell'ambito del progetto strategico del Gruppo Tecno, consentendo di perseguire una, di consolidare una governance unitaria maggiormente coerente con i processi di sviluppo e di potenziare il processo di internazionalizzazione, in considerazione della presenza di Energika sul mercato spagnolo con la controllata Energika Espana.L'operazione, di, avverrà mediante acquisto delle quote dei soci di minoranza, rispettivamente EK 97 (titolare del 15% del capitale), Agostino Demaurizi e Chiara Magnani (titolari rispettivamente del 10%). Il piano di pagamento dell'investimento complessivo,, si sviluppa come segue: 420.000 euro da corrispondere alla data del closing; 300.000 euro da corrispondere entro il 30/09/2026; 300.000 euro da corrispondere entro il 30/06/2027; 220.000 euro da corrispondere entro il 30/06/2028; 130.000 euro da corrispondere entro il 31/12/2028.