Tecno ESG esercita la call e porta al 100% la partecipazione in Aere

Tecno

(Teleborsa) -, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, ha sottoscritto in data odierna, tramite la controllata Tecno ESG, un Addendum modificativo sia del contratto di compravendita di quote siglato in data 6 dicembre 2021, sia del Patto Parasociale siglato in pari data e di aver contestualmente esercitato l’opzione call sul residuo 35% del capitale socialedi Aere.Ad esito del trasferimento delle partecipazioni oggetto dell’opzione call, Tecno ESG verrà a detenere una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Aere. L’operazione si inserisce nell’ambito del progetto strategico del Gruppo TECNO, consentendo di perseguire una più efficace razionalizzazione delle strutture societarie e di consolidare una governance unitaria maggiormente coerente con i processi di sviluppo.Ilè previsto entro febbraio 2026.Le modifiche al Contratto Aere, spiega una nota, riguardano le condizioni economiche, che prevedono un criterio di determinazione dell’Enterprise Value ancorato a un multiplo di mercato attuale pari a circa 5 volte l’EBITDA dell’ultimo esercizio (in luogo del precedente multiplo pari a 8,63). Tale modifica negoziale si è resa necessaria al fine di determinare una valorizzazione complessiva più equilibrata, anche alla luce dell’evoluzione del mercato e della rilevante crescita registrata da Aere negli ultimi esercizi.così determinato risulta pari a Euro 3.500.000.L’operazione avverrà mediante acquisto delle quote dei soci di minoranza, rispettivamente Mauro Pagani (titolare del 25% del capitale sociale) e Leonardo S.r.l. (titolare del 10% del capitale sociale).Il controvalore dell’Operazione è stato concordato in Euro 1.225.000, finanziato integralmente tramite il cash flow operativo della Società, di cui Euro 525.000 da corrispondere alla data del closing, Euro 175.000 entro 12 mesi dalla data del closing, Euro 350.000 entro il 31 luglio 2026 ed Euro 175.000 entro il 31 marzo 2027.Il Patto Parasociale, per il quale si rimanda al Par. 17.1.5 del Documento di Ammissione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027 e, in ogni caso, cesserà di avere efficacia al closing dell’Operazione.Per garantire la continuità gestionale di Aere, Mauro Pagani ricoprirà la carica di Amministratore Delegato fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.