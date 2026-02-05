OPS Italia, debito quasi azzerato con conversione in equity di 1,65 milioni di euro

OPS Italia

(Teleborsa) - Il CdA di(già EEMS Italia), società quotata su Euronext Milan che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, ha approvato l'aumento di capitale riservato a Carla Taddia per un importo di 1.400.000 euro e Ciro Di Meglio per 245.000 euro. L'aumento di capitale permette una sostanziale ricapitalizzazione dell'azienda e laGli aumenti consistono nellache Taddia e Di Meglio hanno nei confronti alla società relativamente all'acquisizione di PayStore; in particolare, Taddia era creditrice dell'importo di 1.400.000 euro che originariamente doveva essere versato dalla società in 60 rate mentre il credito di Di Meglio è relativo al pagamento da lui fatto per conto della società al momento della stipula del contratto di acquisizione di PayStore.A fronte della conversione verranno emesse complessivamente 9.676.470 a un prezzo unitario di 0,17 euro che rappresenta undel 3 febbraio.Ad esito dell'aumento di capitale. Taddia deterrà il 32,39 % delle quote della società, Di Meglio di meglio deterrà complessivamente - includendo la partecipazione detenuta tramite OPS Holding - il 23,20%.ha comunicato chee che non intende esercitare nessun controllo della società ne farsi promotrice di liste per la nomina degli amministratori.