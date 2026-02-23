Parigi: scambi in positivo per BNP Paribas

banca francese

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 96,95 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 95,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 98,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)