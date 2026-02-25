Parigi: positiva la giornata per BNP Paribas

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca francese
, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BNP Paribas
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto d'oltralpe
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 96,73 Euro. Primo supporto visto a 95,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 94,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)