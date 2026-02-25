Milano 13:14
Parigi: positiva la giornata per BNP Paribas

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca francese, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BNP Paribas rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto d'oltralpe. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 96,73 Euro. Primo supporto visto a 95,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 94,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
