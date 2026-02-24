Milano 11:07
46.579 -0,26%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:07
10.669 -0,15%
Francoforte 11:07
24.961 -0,12%

Parigi: si concentrano le vendite su BNP Paribas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca francese, che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BNP Paribas più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve dell'Istituto d'oltralpe è in rafforzamento con area di resistenza vista a 94,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 96,26.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
