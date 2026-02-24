Parigi: si concentrano le vendite su BNP Paribas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca francese
, che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BNP Paribas
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve dell'Istituto d'oltralpe
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 94,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 93,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 96,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)