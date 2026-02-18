MIA Photo Fair 2026: BNP Paribas celebra 15 anni del premio alla migliore opera fotografica

(Teleborsa) - La fotografia come forma di linguaggio universale
, ma anche espressione di inclusione sociale, oltre che occasione di investimento: MIA Photo Fair BNP Paribas
, di cui la Banca è title sponsor,
è tutto questo ed altro; un appuntamento da dedicare, in modo esclusivo, a clienti e stakeholder che lo apprezzano particolarmente.
Nell’ambito della Fiera, BNL BNP Paribas
ha organizzato, inoltre, un programma di incontri, eventi ed iniziative per approfondire l’arte fotografica anche in ottica finanziaria, di business e collezionismo.
Con l’edizione 2026 della kermesse - la più importante fiera di fotografia d’arte in Italia dal 19 al 22 marzo presso Superstudio Più
, in via Tortona 27 - la Banca celebra il 15esimo anno del Premio BNL BNP Paribas
: un riconoscimento concreto attribuito da una giuria di esperti al miglior artista presentato dalle gallerie. L’opera vincitrice entra nella collezione di BNL (circa 6000 opere), che ha acquisito ad oggi 16 capolavori artistico- fotografici provenienti dagli espositori della Fiera.
La Lounge di BNL BNP Paribas si arricchirà inoltre della mostra "Non si diventa grandi da soli"
, reportage fotografico di Giorgio Galimberti:
primi piani e dettagli che ritraggono le persone di alcuni quartieri della periferia milanese, tra cui il Giambellino. Questo progetto, dedicato alla Fondazione Don Gino Rigoldi, attraversa generazioni ed etnie, raccontando storie di fiducia e riscatto umano e sociale.Luca Ranieri, Head of ESG Strategy, Communication & Public Affairs BNL BNP Paribas
: "Ogni anno rinnoviamo il nostro impegno concreto come title sponsor del MIA Photo Fair BNP Paribas;
in questa edizione 2026, con il reportage "Non si diventa grandi da soli" offriamo uno sguardo ulteriore ai nostri ospiti. L’obiettivo della macchina fotografica punta, infatti, sulle vite quotidiane della periferia di Milano, per attraversare un’umanità fatta di volti che raccontano storie, sogni e progetti.
Ciò è coerente con il nostro Progetto IncluCity,
nato per favorire l’inclusione sociale di giovani in contesti socioculturali complessi. Il successo crescente del MIA Photo BNP Paribas ci conferma quanto l’arte e la cultura siano valori trasversali oltre che driver sociali ed economici
".
Con IncluCity la Banca opera nelle periferie di Milano, Padova, Prato, Roma e Napoli
, supportando e costruendo un network di associazioni sul territorio, tra cui Fondazione Don Gino Rigoldi per la città di Milano
. Anchor partner sono Save the Children Italia
, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Alberto e Franca Riva, ma IncluCity continua ad allargare la propria rete solidale, con il coinvolgimento di circa 40 realtà non-profit che contribuiscono ad aumentare l’impatto a favore di bambini e adolescenti. Sono oltre 3.000 finora i giovani che hanno potuto frequentare programmi di studio e formazione
lavoro, scambi culturali, laboratori e sport. Un gruppo si è anche distinto nella realizzazione di un cortometraggio.
Nel periodo precedente e durante la Fiera, gli account social della Banca anticiperanno le opere finaliste del Premio BNL BNP Paribas, che il pubblico potrà commentare utilizzando l’hashtag #MIAPhotoFairBNPParibas
, dando spazio anche ad interviste e approfondimenti sul ricco palinsesto di incontri che saranno organizzati.