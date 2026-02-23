Piazza Affari: scambi negativi per WIIT

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che mostra un decremento del 3,63%.
La tendenza ad una settimana di WIIT
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di WIIT
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 27,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 26,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)