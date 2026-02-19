Piazza Affari: performance negativa per WIIT

fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,13 Euro e primo supporto individuato a 27,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)