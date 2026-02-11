Piazza Affari: in calo WIIT

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che tratta con una perdita dell'1,97%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di WIIT
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nel breve periodo, WIIT
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 25,03 Euro e supporto a 24,83. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 25,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)