Piazza Affari: in calo WIIT

fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico

FTSE Italia Mid Cap

WIIT

indice delle società a media capitalizzazione

WIIT

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita dell'1,97%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 25,03 Euro e supporto a 24,83. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 25,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)