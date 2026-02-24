Milano 10:58
46.578 -0,26%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:58
10.669 -0,15%
Francoforte 10:58
24.960 -0,13%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Lieve ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in flessione dello 0,22%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.554,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.400,6. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.708,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
