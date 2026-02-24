Milano 10:59
Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Ribasso composto e controllato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in flessione dell'1,40% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31.231,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31.675,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31.083,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
