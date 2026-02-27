Analisi Tecnica: indice MDAX del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario tecnico dell'indice MDAX mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31.280,2 con area di resistenza individuata a quota 31.724,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 31.107,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)