Avio, downgrade a Hold da Equita per riduzione dell'upside dopo forte rimbalzo

(Teleborsa) -ha ridotto a "" da "Buy" lasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, con l'upside sul(+4% a) che si è ridotto dopo il recente forte rimbalzo del titolo (+50% in termini assoluti dal minimo post aumento di capitale e +44% vs FTSE Italy Mid Cap Index e +22% assoluto/+17% relativo YTD).Gli analisti confermanom l'idea checon: l'annuncio dell'ingresso nel mercato della difesa statunitense, che è più redditizio e meno rischioso rispetto al settore dei lanciatori e aumenta la diversificazione geografica, dei clienti e dei prodotti; la prevista crescita del core business dei lanciatori (circa 80% delle vendite FY25) raddoppierà il numero di voli nei prossimi 2-3 anni (il 13 gennaio Martin Sion, CEO di Arianespace, ha dichiarato che nel 2026 Ariane 6 dovrebbe già raggiungere 7-8 lanci) determinando un cambiamento nel paradigma valutativo.Inoltre, Equita prevede un, tra cui: la firma di contratti con nuovi clienti oltre a(USA); potenziali nuovi programmi aggiuntivi da parte dei clienti esistenti (US Army e Raytheon); sovvenzioni statali e federali statunitensi che potrebbero essere a tre cifre e in parte a fondo perso; la firma di ordini dalla Conferenza ministeriale dell'ESA tenutasi a novembre, che sono stimati dalla società in oltre 0,6 miliardi di euro; ordini aggiuntivi da MBDA (finora l'unico cliente per il settore della difesa) che serve i paesi dell'UE, anche in caso di cessate il fuoco in Ucraina.