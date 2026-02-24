Edenred, EBITDA 2025 record e sopra le attese nonostante contraccolpo in Italia

Edenred

(Teleborsa) -, fornitore francese di buoni pasto e carte vantaggi, ha comunicato che iltotale delè stato di 2.961 milioni di euro, in crescita del +5,7% a perimetro costante e del +3,7% reported rispetto al 2024. Il fatturato include un effetto cambio sfavorevole del 4,6% e un effetto perimetro positivo del 2,6% relativi alle acquisizioni effettuate dal Gruppo nel 2024, ovvero RB (Brasile) in Benefits & Engagement, e Spirii (con sede in Danimarca), l'attività di carte energetiche IP (Italia) e PagBem (Brasile) in Mobilità. La performance è stata influenzata da una modifica normativa in Italia, con l'introduzione di un tetto massimo alle commissioni applicate agli esercenti per l'attività di buoni pasto a partire dal 1° settembre 2025. Al netto di tale impatto, il fatturato è aumentato del +7,6% a perimetro costante.L'ha raggiunto il valore record di 1.360 milioni di euro (superiori agli 1,34 miliardi di euro previsti dagli analisti in un consensus fornito dalla società), in aumento dell'11,2% a perimetro costante e del 7,5% reported, che riflette l'effetto combinato della crescita del fatturato e dei primi guadagni di efficienza generati dal programma "Fit for Growth"; il margine EBITDA è stato del 45,9%, in aumento di 2,3 punti a perimetro omogeneo. L', quota di Gruppo, è stato in aumento del 2,8% a 521 milioni di euro."Abbiamonel 2025 e registrato ancora una volta risultati record - ha commentato il- Desidero ringraziare i nostri 12.000 dipendenti per il loro impegno e la loro incrollabile determinazione. Queste ottime performance dimostrano che Edenred sta ottenendo ottimi risultati in mercati costantemente promettenti. Continuiamo ad acquisire nuovi clienti, che stanno adottando sia le nostre soluzioni di benefit per i dipendenti che quelle che promuovono il coinvolgimento sul posto di lavoro, nonché le nostre offerte dedicate all'ottimizzazione e alla semplificazione della gestione della flotta aziendale".Glitengono conto dell'. Edenred conferma un calo dell'EBITDA compreso tra l'8% e il 12% a perimetro omogeneo, corrispondente a una crescita intrinseca dell'EBITDA compresa tra l'8% e il 12%, livello previsto per il 2027 e il 2028. Inoltre, punta a un tasso di conversione free cash flow/EBITDA di almeno il 35%, corrispondente a un tasso di conversione intrinseco di almeno il 65%, livello atteso per il 2027 e il 2028, a conferma della capacità del Gruppo di mantenere una robusta generazione di cassa.