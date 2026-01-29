Giappone, fiducia consumatori sale a sorpresa a gennaio

(Teleborsa) - Sale, contro attese di un peggioramento, ildei. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'si è attestato a gennaio 2026 adai 37,2 di dicembre, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per un lieve calo a 37,1 punti.All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle(+0,7 punti), sullo(+0,9 punti), sull'(+0,9 punti) e le(+0,2 punti).L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di unfra le famiglie del Sol Levante.