Milano 28-gen
45.139 0,00%
Nasdaq 28-gen
26.023 +0,32%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 28-gen
10.154 0,00%
Francoforte 28-gen
24.823 0,00%

Giappone, fiducia consumatori sale a sorpresa a gennaio

Economia, Macroeconomia
Giappone, fiducia consumatori sale a sorpresa a gennaio
(Teleborsa) - Sale, contro attese di un peggioramento, il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia si è attestato a gennaio 2026 a 37,9 punti dai 37,2 di dicembre, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per un lieve calo a 37,1 punti.

All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi (+0,7 punti), sullo stile di vita (+0,9 punti), sull'occupazione (+0,9 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli (+0,2 punti).

L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.
Condividi
```