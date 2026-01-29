Giappone, fiducia consumatori sale a sorpresa a gennaio

(Teleborsa) - Sale, contro attese di un peggioramento, il sentiment
dei consumatori giapponesi
. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia
si è attestato a gennaio 2026 a 37,9 punti
dai 37,2 di dicembre, risultando inferiore alle attese degli analisti che erano per un lieve calo a 37,1 punti.
All'andamento dell'indice hanno concorso l'aumento delle aspettative sui redditi
(+0,7 punti), sullo stile di vita
(+0,9 punti), sull'occupazione
(+0,9 punti) e le intenzioni di spesa di beni durevoli
(+0,2 punti).
L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo
fra le famiglie del Sol Levante.