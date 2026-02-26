Milano 10:21
47.185 +0,03%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:21
10.818 +0,11%
Francoforte 10:21
25.134 -0,17%

Francoforte: risultato positivo per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Nordex
(Teleborsa) - Avanza Nordex, che guadagna bene, con una variazione del 3,36%.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,69%, rispetto a -1,54% del MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Nordex rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,09 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```