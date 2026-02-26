Francoforte: risultato positivo per Nordex

(Teleborsa) - Avanza Nordex
, che guadagna bene, con una variazione del 3,36%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Nordex
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,69%, rispetto a -1,54% del MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Nordex
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,09 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)