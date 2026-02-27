Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nordex

(Teleborsa) - Seduta positiva per Nordex
, che avanza bene del 3,20%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che Nordex
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,3%, rispetto a +0,58% del MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Nordex
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)