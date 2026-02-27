Milano 11:21
47.524 +0,21%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:21
10.904 +0,52%
Francoforte 11:21
25.349 +0,24%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nordex

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Nordex
(Teleborsa) - Seduta positiva per Nordex, che avanza bene del 3,20%.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +27,3%, rispetto a +0,58% del MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Nordex rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42,17. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```