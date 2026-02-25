Milano 9:52
Francoforte: Nordex in rally
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Nordex, che tratta in rialzo del 10,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Nordex è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,08.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
