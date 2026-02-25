Francoforte: Nordex in rally

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Nordex
, che tratta in rialzo del 10,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Nordex
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 39,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 38,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)