Nippon Steel raccoglierà 550 miliardi di yen in bond convertibili per rifinanziare l'acquisto di U.S. Steel

(Teleborsa) -, colosso giapponese dell'acciaio, ha annunciato l'intenzione di emetterecon scadenza 2029 e 2031 per un importo complessivo pari a(circa 3 miliardi di euro). Tuttavia, potrebbe decidere di aumentare l'importo complessivo, tenendo conto della domanda degli investitori e delle condizioni di mercato.La società ha finanziato il corrispettivo per l', per un totale di circa 2.000 miliardi di yen, tramite una linea di credito ponte, e mira a rifinanziare il saldo residuo attraverso gli accordi di finanziamento permanente più appropriati. Inoltre, per rafforzare la base di utili della società e attuare la sua strategia di crescita globale, con l'obiettivo di raggiungere un utile consolidato annuo di almeno 1.000 miliardi di yen e una capacità produttiva globale di acciaio grezzo di almeno 100 milioni di tonnellate,, inclusi investimenti in capitale per circa 11 miliardi di dollari in U.S. Steel.La società ritiene pertanto "", si legge in una nota. Inoltre, sebbene la società mantenga attualmente un livello sufficiente di capitale proprio, il raggiungimento di una crescita sostenibile a medio-lungo termine richiederà la diversificazione dei suoi metodi di finanziamento, incluso il miglioramento dell'efficienza del capitale facendo leva sui flussi di cassa operativi e sulle vendite di asset, nonché sul finanziamento tramite debito.Separatamente, Nippon Steel ha comunicato di aver registrato undi 7,3 trilioni di yen nei primi 9 mesi (1° aprile - 31 dicembre 2025), in crescita del 10,7%. L'è sceso dell'81,1% a 107,1 miliardi di yen. L'utile prima delle imposte è stato di 56,1 miliardi di yen, in calo dell'89,8%, e il risultato di periodo ha registrato unadi 20,8 miliardi di yen.In precedenza, Nippon Steel aveva ampliato le suefinanziario fino a fine marzo a 70 miliardi di yen, in parte a causa di un incendio in un altoforno e di oneri relativi all'acquisizione di U.S. Steel.