Finanza
Nippon Steel raccoglierà 550 miliardi di yen in bond convertibili per rifinanziare l'acquisto di U.S. Steel
(Teleborsa) - Nippon Steel, colosso giapponese dell'acciaio, ha annunciato l'intenzione di emettere obbligazioni convertibili zero coupon con scadenza 2029 e 2031 per un importo complessivo pari a 550 miliardi di yen (circa 3 miliardi di euro). Tuttavia, potrebbe decidere di aumentare l'importo complessivo, tenendo conto della domanda degli investitori e delle condizioni di mercato.

La società ha finanziato il corrispettivo per l'acquisizione di U. S. Steel nel giugno 2025, per un totale di circa 2.000 miliardi di yen, tramite una linea di credito ponte, e mira a rifinanziare il saldo residuo attraverso gli accordi di finanziamento permanente più appropriati. Inoltre, per rafforzare la base di utili della società e attuare la sua strategia di crescita globale, con l'obiettivo di raggiungere un utile consolidato annuo di almeno 1.000 miliardi di yen e una capacità produttiva globale di acciaio grezzo di almeno 100 milioni di tonnellate, prevede di effettuare investimenti totali per circa 6.000 miliardi di yen nei prossimi cinque anni, inclusi investimenti in capitale per circa 11 miliardi di dollari in U.S. Steel.

La società ritiene pertanto "importante cogliere tempestivamente le opportunità di crescita e raccogliere fondi in una fase iniziale", si legge in una nota. Inoltre, sebbene la società mantenga attualmente un livello sufficiente di capitale proprio, il raggiungimento di una crescita sostenibile a medio-lungo termine richiederà la diversificazione dei suoi metodi di finanziamento, incluso il miglioramento dell'efficienza del capitale facendo leva sui flussi di cassa operativi e sulle vendite di asset, nonché sul finanziamento tramite debito.

Separatamente, Nippon Steel ha comunicato di aver registrato un fatturato di 7,3 trilioni di yen nei primi 9 mesi (1° aprile - 31 dicembre 2025), in crescita del 10,7%. L'utile operativo è sceso dell'81,1% a 107,1 miliardi di yen. L'utile prima delle imposte è stato di 56,1 miliardi di yen, in calo dell'89,8%, e il risultato di periodo ha registrato una perdita di 20,8 miliardi di yen.

In precedenza, Nippon Steel aveva ampliato le sue previsioni di perdita netta per l'esercizio finanziario fino a fine marzo a 70 miliardi di yen, in parte a causa di un incendio in un altoforno e di oneri relativi all'acquisizione di U.S. Steel.
