Nippon Steel raccoglierà 550 miliardi di yen in bond convertibili per rifinanziare l'acquisto di U.S. Steel

(Teleborsa) - Nippon Steel
, colosso giapponese dell'acciaio, ha annunciato l'intenzione di emettere obbligazioni convertibili zero coupon
con scadenza 2029 e 2031 per un importo complessivo pari a 550 miliardi di yen
(circa 3 miliardi di euro). Tuttavia, potrebbe decidere di aumentare l'importo complessivo, tenendo conto della domanda degli investitori e delle condizioni di mercato.
La società ha finanziato il corrispettivo per l'acquisizione di U. S. Steel nel giugno 2025
, per un totale di circa 2.000 miliardi di yen, tramite una linea di credito ponte, e mira a rifinanziare il saldo residuo attraverso gli accordi di finanziamento permanente più appropriati. Inoltre, per rafforzare la base di utili della società e attuare la sua strategia di crescita globale, con l'obiettivo di raggiungere un utile consolidato annuo di almeno 1.000 miliardi di yen e una capacità produttiva globale di acciaio grezzo di almeno 100 milioni di tonnellate, prevede di effettuare investimenti totali per circa 6.000 miliardi di yen nei prossimi cinque anni
, inclusi investimenti in capitale per circa 11 miliardi di dollari in U.S. Steel.
La società ritiene pertanto "importante cogliere tempestivamente le opportunità di crescita e raccogliere fondi in una fase iniziale
", si legge in una nota. Inoltre, sebbene la società mantenga attualmente un livello sufficiente di capitale proprio, il raggiungimento di una crescita sostenibile a medio-lungo termine richiederà la diversificazione dei suoi metodi di finanziamento, incluso il miglioramento dell'efficienza del capitale facendo leva sui flussi di cassa operativi e sulle vendite di asset, nonché sul finanziamento tramite debito.
Separatamente, Nippon Steel ha comunicato di aver registrato un fatturato
di 7,3 trilioni di yen nei primi 9 mesi (1° aprile - 31 dicembre 2025), in crescita del 10,7%. L'utile operativo
è sceso dell'81,1% a 107,1 miliardi di yen. L'utile prima delle imposte è stato di 56,1 miliardi di yen, in calo dell'89,8%, e il risultato di periodo ha registrato una perdita
di 20,8 miliardi di yen.
In precedenza, Nippon Steel aveva ampliato le sue previsioni di perdita netta per l'esercizio
finanziario fino a fine marzo a 70 miliardi di yen, in parte a causa di un incendio in un altoforno e di oneri relativi all'acquisizione di U.S. Steel.