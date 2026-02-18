Giappone, balzo export (+16,8%) al top da 3 anni e surplus di 1,1 trilioni

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit nel mese di gennaio 2026. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ha registrato un disavanzo di 1.152,7 miliardi di yen. Il dato si confronta con l'avanzo di 113,5 miliardi di dicembre 2025 (dato rivisto da 105,7 miliardi) e con un deficit di circa 2.800 miliardi di gennaio 2025. Le attese degli analisti indicavano un passivo di 2.142,1 miliardi di yen.Il dato destagionalizzato mostra un surplus commer5ciale di 460 miliardi di yen, migliore del deficit atteso a -180 miliardi e del piccolo disavanzo del mese precedente.In termini di volumi, l'export segnala un forte aumento del 16,8% annuale (sopra le attese +12%), ai m,assi0mi degli ultimi tre anno, mentre le importazioni hanno registrato un calo del 2,5% (attese +3%).