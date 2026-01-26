Pesante sul mercato di Piazza Affari Ferretti

(Teleborsa) - A picco il costruttore di yacht di lusso
, che presenta un pessimo -5,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferretti
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Ferretti
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,799 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,577. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,021.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)