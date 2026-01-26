Milano 17:35
Pesante sul mercato di Piazza Affari Ferretti

Pesante sul mercato di Piazza Affari Ferretti
(Teleborsa) - A picco il costruttore di yacht di lusso, che presenta un pessimo -5,08%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferretti più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Ferretti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,799 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,577. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,021.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
