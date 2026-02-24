Piazza Affari: scambi in positivo per Fiera Milano

illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi

Fiera Milano

FTSE Italia Mid Cap

Fiera Milano

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,84%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,443 Euro. Rischio di discesa fino a 8,113 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,773.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)