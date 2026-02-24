Unipol, le società controllate concludono i buyback

Unipol

Gruppo finanziario e assicurativo italiano

(Teleborsa) - Le Controllate diAssicurazioni, ovvero Arca Vita, Gruppo UNA, I.Car, UnipolAssistance, UnipolService e UnipolTech, hanno oggi, avviati come da comunicato stampa odierno a servizio del piano di compensi 2022-2024 basato su performance share destinato ai dirigenti.In data odierna le suddette società hanno acquistato sul mercato regolamentato un totale di 28.700 azioni, pari allo 0,004% del capitale sociale di Unipol, per un controvalore complessivo di 609.301 euro.Con queste transazioni,Al momento, Unipol detiene complessivamente 2.338.130 azioni proprie ordinarie, equivalenti allo 0,326% del capitale sociale, di cui 2.151.147 detenute direttamente e 186.983 indirettamente tramite varie controllate, tra cui Compagnia Assicuratrice Linear (14.743 azioni), Arca Vita (5.747), Leithà (5.239), SIAT (13.493), UniSalute (11.735), UnipolRental (6.656), UnipolAssistance (5.691), Assicoop Bologna Metropolitana (104.479), Gruppo UNA (3.200), UnipolTech (9.800), I.CAR (4.200) e UnipolService (2.000).A Milano, oggi, giornata fiacca per il, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,56%.