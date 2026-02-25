Milano 24-feb
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/02/2026

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Lieve ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude in flessione dello 0,32%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del greggio restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 72,03. Il supporto più immediato è stimato a 70,3. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 69,38, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
