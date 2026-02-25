Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Allunga timidamente il passo l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,26%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.559,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.438,9. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.679,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)