Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46.969. Rischio di eventuale correzione fino al target 46.064. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 47.874.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)