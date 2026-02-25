Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31.251,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 31.695,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31.093,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```