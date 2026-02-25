Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31.251,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 31.695,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31.093,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)