Auto, vendite UE in aumento dell'1,8% nel 2025 ma lontani da pre-pandemia

(Teleborsa) -, ma i livelli di auto immatricolate restano ben al di sotto dei livelli pre-pandemici. In questo quadro, laa batteria ha raggiunto il, in linea con le proiezioni per l'anno, ma su un livello ancora distante da quello richiesto per restare in linea con la transizione. Irestano la tipologia di alimentazione, mentre isul mercato. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell', l'Associazione dei costruttori d'auto europei, che traccia un bilancio dell'intero anno.si è registrato in UE un. Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia e Regno Unito, le vendite registrano un incremento del 7,6%.con vendite complessivamente ine del 2,4% includendo anche l'EFTA e il mercato UK.Ilha fatto segnare un, mentre laha registrato un forte incremento del 9,7% a dicembre (-1,4% nell'anno). In calo la, con un decremento del 5,8% nel mese (-5% nel 2025) e la, con una flessione del 2,2% a dicembre (+12,9% nel 2025).La suddivisionedi veicoli vede un persistente aumento delle autodellee delle. Continuano a perdere terreno le auto aPer quanto concerne i singoli marchi,ha registrato ancora unnel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una. In particolare, laha fatto segnare un decremento del 9,5% con uno share del 3,5%, mentreregistra una crescita del 37,4% con una quota di mercato in lieve aumento all'1,6%.con venditeed una quota di mercato al 14,3%.Il, comprese Audi e Porsche, registra une vede salire la sua quota di mercato al 26,2%.on vendite ine uno share del 26,9%.Fra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra uned uncon una quota di mercato in aumento al 10,2%.Fra le auto più alte di gamma, la tedescavede un modesto aumento delle vendite dello 0,4% a dicembre e chiude il 2025 con un decremento dello 0,6%, mentre(compresa la Mini) registra un +3% a dicembre ed un +5,1% nell'anno.in Europa sonochiudendo. La concorrentecontinua a correre, con un. Le quote di mercato dei due produttori sono ormai molto vicine, all'1,8% per Tesla e all'1,4% per BYD a fine 2025.