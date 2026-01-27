Auto, vendite UE in aumento dell'1,8% nel 2025 ma lontani da pre-pandemia

(Teleborsa) - Il 2025 chiude con un moderato aumento delle vendite di auto in UE dell'1,8%
, ma i livelli di auto immatricolate restano ben al di sotto dei livelli pre-pandemici. In questo quadro, la quota di mercato delle auto elettriche
a batteria ha raggiunto il 17,4%
, in linea con le proiezioni per l'anno, ma su un livello ancora distante da quello richiesto per restare in linea con la transizione. I veicoli ibridi-elettrici
restano la tipologia di alimentazione più popolare
, mentre i modelli ibridi plug-in consolidano la loro posizione
sul mercato. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Acea
, l'Associazione dei costruttori d'auto europei, che traccia un bilancio dell'intero anno.
A dicembre
si è registrato in UE un aumento delle immatricolazioni del 5,8% a 910.147 unità
. Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia e Regno Unito, le vendite registrano un incremento del 7,6%. L'anno chiude
con vendite complessivamente in aumento dell'1,8% in UE
e del 2,4% includendo anche l'EFTA e il mercato UK.
Il mercato dell'auto tricolore
ha fatto segnare un aumento del 2,3%, a dicembre (-2,1% nell'anno)
, mentre la Germania
ha registrato un forte incremento del 9,7% a dicembre (-1,4% nell'anno). In calo la Francia
, con un decremento del 5,8% nel mese (-5% nel 2025) e la Spagna
, con una flessione del 2,2% a dicembre (+12,9% nel 2025).
La suddivisione per categoria
di veicoli vede un persistente aumento delle auto elettriche a batteria (+29,7% nel 2025)
delle plug-in (+33,4%)
e delle ibride elettriche (+12,4%)
. Continuano a perdere terreno le auto a benzina (-18,9%) e diesel (-24%)
.
Per quanto concerne i singoli marchi, Stellantis
ha registrato ancora un aumento delle vendite a dicembre del 4,5%
nel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una quota di mercato in calo all'11,2%
. In particolare, la Peugeot
ha fatto segnare un decremento del 9,5% con uno share del 3,5%, mentre Fiat
registra una crescita del 37,4% con una quota di mercato in lieve aumento all'1,6%. Il 2025 chiude
con vendite in calo del 3,9%
ed una quota di mercato al 14,3%.
Il Gruppo Volkswagen
, comprese Audi e Porsche, registra un aumento delle vendite a dicembre del 10,2%
e vede salire la sua quota di mercato al 26,2%. L'anno chiude
on vendite in aumento del 5,1%
e uno share del 26,9%.
Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault
registra un calo delle vendite del 2,2% a dicembre
ed un aumento del 5,9% nel 2025,
con una quota di mercato in aumento al 10,2%.
Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes
vede un modesto aumento delle vendite dello 0,4% a dicembre e chiude il 2025 con un decremento dello 0,6%, mentre BMW
(compresa la Mini) registra un +3% a dicembre ed un +5,1% nell'anno. Le vendite di Tesla
in Europa sono crollate anche a dicembre (-20,2%),
chiudendo l'anno a -26,9%
. La concorrente cinese BYD
continua a correre, con un +229,7% a dicembre e +268,5% nel 2025
. Le quote di mercato dei due produttori sono ormai molto vicine, all'1,8% per Tesla e all'1,4% per BYD a fine 2025.