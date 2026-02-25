TIM, Labriola: "Confermiamo guidance 2026. Capital Market Day dopo estate"

TIM

(Teleborsa) - I risultati 2025 dihanno pienamenteo eannunciati lo scorso anno, in attesa del Capital Market Day che il management ha in programma di organizzare nella seconda parte dell'anno, dopo l'estate.Lo ha annunciatoin occasione della conference call sui risultati del 2025, spiegando che nella seconda parte dell'anno il Gruppo avrà "piena visibilità sui principali sviluppi chiave", incluso il raggruppamento azionario, l'accordo con Fastweb+Vodafone e la partnership con Poste. Labriola ha comunque precisato chedalle sinergie cone dal RAN sharing con"Nel 2025 abbiamo raggiunto i nostri obiettivi per il quarto anno consecutivo, rafforzando la nostra reputazione in termini di risultati e credibilità sul mercato", ha sottolineato l'Ad di Tim.Labriola ha spiegato che, grazie anche ad una governance che ha dato maggiore stabilità, ed ha anticipatoNell'illustrare i numeri del 2025, il manager ha fornito qualche dettaglio sull'andamento delle diverse divisioni Gruppo, spiegando chesi conferma "resiliente" in un contesto ancora competitivo con un ARPU del 5,1% per il fisso e dello 0,4% per il mobile.ha messo a segno una solida crescita, sostenuta dal Cloud, che contribuisce per circa il 42% ai ricavi della divisione.conferma la sua "eccellenza operativa" ed una crescita redditizia, con un approccio incentrato sul valore. Quanto ail manager ha ricordato che dopo l'accordo per HBO Max si conferma la piattaforma più completa in termini di contenuti sil mercato italiano.Parlando della nuova, Labriola ha spiegato "il nostro capitale ee finanziaria in futuro".Rispondendo ad una domanda degli analisti sui, Labriola ha affermato che si punta a pagare complessivamente, corrispondente al 70% dell'Equity Free Cash Flow After lease ed al netto del canone di concessione e dei dividendi alle minoranze di Tim Brasil. Ci sarà poi un buyback pari al 50% dei proventi incassati dalla cessione di Sparkle, dopo il completamento dell'operazione, ed un pagamento cash di massimi 700 milioni agli azionisti di risparmio a seguito della conversione delle azioni entro la fine di maggio.A proposito della, l'Adf ha detto che si prevede di, compatibilmente con le tempistiche autorizzative "Non siamo preoccupati, è solo una questione di tempo", ha aggiunto.