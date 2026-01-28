Milano 9:50
UCapital24 Cda coopta Andrea Minto quale Consigliere Indipendente

Finanza
UCapital24 Cda coopta Andrea Minto quale Consigliere Indipendente
(Teleborsa) - Il Cda di UCapital24, società tecnologica altamente innovativa nel settore Fintech e Media quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato la nomina per cooptazione di Andrea Minto quale Consigliere di Amministrazione Indipendente, in sostituzione di Erika Gabrielli che ha rassegnato le dimissioni lo scorso luglio, con efficacia immediata.

Il Consigliere cooptato resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti, chiamata a deliberare in merito alla sua nomina.

Il Consiglio ha, inoltre, valutato, con l’approvazione del Collegio Sindacale, la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dai criteri di indipendenza approvati dalla Società in data 4 agosto 2025, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Al presente Minto non detiene partecipazioni nel capitale sociale di UCapital24 e, non intrattiene rapporti tali da compromettere l’indipendenza.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
