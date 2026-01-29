Industria, Istat: fatturato in flessione a novembre, tiene quello trimestrale

(Teleborsa) - A, l'economia italiana ha registrato segnali di rallentamento sia nelche in quello dei. Secondo le stime Istat, ilha subito una lieve flessione congiunturale dello 0,1% in valore e dell’1,1% in volume. Tale risultato è la sintesi di un calo sul mercato interno (-0,4% in valore) e di una crescita su quello estero (+0,6%).Analizzando iprincipali di industrie, isi confermano l'unico comparto in crescita (+2,6%). Al contrario, si rilevano diminuzioni per l’(-2,6%), i(-1,4%) e i(-0,8%). Su base annua, correggendo gli effetti di calendario, il fatturato totale dell'industria cresce dell'1,4% in valore, ma cala dello 0,3% in volume.Ilha mostrato una contrazione più marcata nel mese di novembre, con una diminuzione dello 0,6% in valore e dello 0,5% in volume rispetto a ottobre. Il calo è stato trainato principalmente dal(-0,8% in valore), mentre gli altri servizi hanno contenuto la flessione allo 0,3%. Su base tendenziale, il comparto dei servizi registra un incremento del 2,3% in valore e dell'1,5% in volume.Nonostante il dato mensile negativo, ilrimane positivo per entrambi i macro-settori. Il fatturato dell’industria è cresciuto dell'1,2% in valore e dell'1,4% in volume rispetto ai tre mesi precedenti. Nello stesso periodo, i servizi hanno segnato un incremento dell'1,1% in valore e dello 0,9% in volume, evidenziando una capacità di tenuta del sistema produttivo nel medio periodo.