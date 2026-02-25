Milano 13:16
47.075 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:16
10.785 +0,98%
Francoforte 13:16
25.102 +0,46%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Comer Industries
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,14%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Comer Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,89%, rispetto a +1,34% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 48 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 50,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 52,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```