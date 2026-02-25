Sesa conferma guidance 2026 e cessioni asset

(Teleborsa) - Sesa
, società quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, in vista della partecipazione oggi alla "IT Conference 2026" di Intesa Sanpaolo ed all'incontro con la comunità finanziaria, conferma integralmente la guidance 2026
nell’ambito del Piano Industriale 2026–2027: i ricavi
sono attesi in crescita del +5–7,5%
, l'EBITDA
in aumento del +5–10%
ed il Risultato Netto Adjusted
di Gruppo nel range del 10-12,5%
.
La conferma della guidance 2026 - sottolinea - è supportata da un miglioramento sequenziale dei risultati trimestrali
, con l’accelerazione della crescita organica conseguita nel 2trimestre 2026, che è attesa proseguire anche nel 3 trimestre, grazie all’attuazione delle linee strategiche del nuovo Piano Industriale 2026-27.
Sesa fornirà inoltre aggiornamenti sulle iniziative di ottimizzazione del proprio asset allocation,
in particolare riguardo alle cessioni di asset non core
, a supporto dell’efficienza nell’allocazione del capitale, tra cui il ramo di azienda di Var4Team
ceduto a Teamsystem lo scorso 29 gennaio 2026, con un impatto positivo sull’Utile Netto 2026 di circa 8 milioni
di euro e la vendita, attesa entro la chisura dell'esercizio 2026, della partecipazione del 6,6% in DV Holding
, società controllante di DV S.p.A., per un prezzo di circa 11 milioni di euro ed una plusvalenza di circa 7 milioni
di euro. One Equity Partners ha recentemente annunciato che sono state ottenute tutte le autorizzazioni regolamentari per l’acquisizione di DV SpA, con closing previsto il prossimo 5 marzo 2026.
Si comunica anche che è stato completato il piano di buy back da 25 milioni di euro,
deliberato lo scorso settembre 2025, assieme alla distribuzione di dividendi
a valere sull'esercizio 2025, in esecuzione del piano di pay-out ratio del 40% previsto per l'esercizio 2026,