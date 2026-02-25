Sesa conferma guidance 2026 e cessioni asset

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, in vista della partecipazione oggi alla "IT Conference 2026" di Intesa Sanpaolo ed all'incontro con la comunità finanziaria,nell’ambito del Piano Industriale 2026–2027: isono attesi in crescita del, l'in aumento deled ildi Gruppo nel range delLa conferma della guidance 2026 - sottolinea - è, con l’accelerazione della crescita organica conseguita nel 2trimestre 2026, che è attesa proseguire anche nel 3 trimestre, grazie all’attuazione delle linee strategiche del nuovo Piano Industriale 2026-27.Sesa fornirà inoltrein particolare riguardo alle, a supporto dell’efficienza nell’allocazione del capitale, tra cui il ramo di azienda diceduto a Teamsystem lo scorso 29 gennaio 2026, con undi euro e la vendita, attesa entro la chisura dell'esercizio 2026, della partecipazione del 6,6% in, società controllante di DV S.p.A., per un prezzo di circa 11 milioni di euro ed unadi euro. One Equity Partners ha recentemente annunciato che sono state ottenute tutte le autorizzazioni regolamentari per l’acquisizione di DV SpA, con closing previsto il prossimo 5 marzo 2026.Si comunica anche che è statodeliberato lo scorso settembre 2025, assieme allaa valere sull'esercizio 2025, in esecuzione del piano di pay-out ratio del 40% previsto per l'esercizio 2026,