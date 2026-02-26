ACER migliora trasparenza del mercato GNL con guidance aggiornata e nuovo gruppo di esperti

(Teleborsa) - Nell'ambito del suo mandato REMIT, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia () staattraverso: linee guida aggiornate sulla comunicazione dei dati di mercato del GNL; e un nuovo gruppo di esperti sulla valutazione dei prezzi e sui benchmark del GNL.Sul primo punto, ACER hadel GNL, che chiariscono come gli operatori di mercato devono presentare i dati utilizzati per la valutazione dei prezzi e il benchmark in linea con i requisiti REMIT. L'aggiornamento include ulteriori indicazioni su come comunicare le informazioni relative all'impianto in cui il GNL viene caricato su una nave in caso di transazioni free on board (FOB). In questi accordi, una volta caricato il carico, la proprietà del GNL passa dal venditore all'acquirente, che diventa quindi responsabile del trasporto e della consegna. Le linee guida saranno nuovamente riviste una volta che il Regolamento di Attuazione REMIT riformulato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per riflettere eventuali nuovi obblighi di rendicontazione e integrare il contributo delle parti interessate.Inoltre, ACER ènei mercati del GNL, nella determinazione dei prezzi dell'energia o in settori correlati che vogliano unirsi ale contribuire con le proprie competenze. Lepossono essere inviate. L'obiettivo principale del gruppo di esperti è supportare il lavoro dell'ACER sulle valutazioni dei prezzi del GNL e sui benchmark, contribuendo anche al miglioramento della sua metodologia di valutazione dei prezzi. Sulla base dell'esperienza del gruppo precedente (2022-2024), i membri forniranno consulenza tecnica su: la metodologia di valutazione dei prezzi del GNL dell'ACER; l'accuratezza e l'affidabilità dei suoi indicatori di prezzo; e le linee guida dell'ACER e altri documenti relativi alle attività di valutazione dei prezzi del GNL e di benchmark. Il gruppo sarà