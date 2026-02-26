ACER migliora trasparenza del mercato GNL con guidance aggiornata e nuovo gruppo di esperti

(Teleborsa) - Nell'ambito del suo mandato REMIT, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER
) sta rafforzando la trasparenza e l'affidabilità del mercato del gas naturale liquefatto (GNL) dell'UE
attraverso: linee guida aggiornate sulla comunicazione dei dati di mercato del GNL; e un nuovo gruppo di esperti sulla valutazione dei prezzi e sui benchmark del GNL.
Sul primo punto, ACER ha aggiornato le sue linee guida sulla comunicazione dei dati di mercato
del GNL, che chiariscono come gli operatori di mercato devono presentare i dati utilizzati per la valutazione dei prezzi e il benchmark in linea con i requisiti REMIT. L'aggiornamento include ulteriori indicazioni su come comunicare le informazioni relative all'impianto in cui il GNL viene caricato su una nave in caso di transazioni free on board (FOB). In questi accordi, una volta caricato il carico, la proprietà del GNL passa dal venditore all'acquirente, che diventa quindi responsabile del trasporto e della consegna. Le linee guida saranno nuovamente riviste una volta che il Regolamento di Attuazione REMIT riformulato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per riflettere eventuali nuovi obblighi di rendicontazione e integrare il contributo delle parti interessate.
Inoltre, ACER è alla ricerca di professionisti con esperienza
nei mercati del GNL, nella determinazione dei prezzi dell'energia o in settori correlati che vogliano unirsi al nuovo gruppo di esperti
e contribuire con le proprie competenze. Le candidature
possono essere inviate entro il 26 marzo 2026
. L'obiettivo principale del gruppo di esperti è supportare il lavoro dell'ACER sulle valutazioni dei prezzi del GNL e sui benchmark, contribuendo anche al miglioramento della sua metodologia di valutazione dei prezzi. Sulla base dell'esperienza del gruppo precedente (2022-2024), i membri forniranno consulenza tecnica su: la metodologia di valutazione dei prezzi del GNL dell'ACER; l'accuratezza e l'affidabilità dei suoi indicatori di prezzo; e le linee guida dell'ACER e altri documenti relativi alle attività di valutazione dei prezzi del GNL e di benchmark. Il gruppo sarà operativo per tre anni
.