Ferretti, il 2025 si chiude con ricavi a 1,23 miliardi (+5%): guidance pienamente raggiunta

Ferretti,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2025, confermando una performance solida che sovraforma il mercato nautico mondiale. Il gruppo italiano attivo nel settore della cantieristica navale ha centrato tutti gli obiettivi dellaannuale, registrando ricavi netti nuovo pari a 1.231,7 milioni di euro, in crescita del 5,0% rispetto all'esercizio precedente.Nonostante un contesto globale sfidante, l'è salito a(+6,7%), con un margine del 16,5%, in aumento di 30 punti base. L'si attesta a(+2,2%). La posizione finanziaria netta evidenzia una cassa netta di 111,0 milioni, con un incremento significativo di circa 45,8 milioni solo nell'ultimo trimestre.Ilha raggiunto quota 1.715,7 milioni, crescendo del 3,1% su base annua. Sebbene la raccolta ordini complessiva sia rimasta in linea con il 2024 (1.136,6 milioni), si registra una forte spinta del segmento(+46,7%), a fronte di un rallentamento neiL’Avvocato, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: "il 2025 è stato un anno sfidante per la nautica mondiale e nei contesti selettivi emergono le aziende che hanno visione industriale, disciplina finanziaria e coerenza strategica. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo posti, interpretando correttamente l’andamento del mercato, arrivando per questo ad ottenere risultati eccellenti: i ricavi crescono oltre il settore di riferimento e la marginalità migliora sensibilmente".Sul fronte societario, il CdA ha nominatocome advisor finanziario indipendente per supportare l'Independent Board Committee nella valutazione dell'lanciata da. L'offerta mira all'acquisizione di una quota fino al 15,4% del capitale, che porterebbe KKCG al 29,9% di Ferretti Group. Infine, è stato approvato il nuovo "Short Term Incentive Plan" 2026-2029 per il top management.