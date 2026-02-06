Commissione, TikTok viola norme UE per design che crea dipendenza. Società: contrasteremo accuse

(Teleborsa) - Laha(DSA) per il suo design che crea dipendenza. Ciò include funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e il suo sistema di raccomandazione altamente personalizzato, si loegge in una nota dell'esecutivo UE.Scendendo nei dettagli, l'indagine della Commissione indica in via preliminare che TikTok non ha valutato adeguatamente in che modo queste funzionalità che creano dipendenza potessero, inclusi minori e adulti vulnerabili. Ad esempio, "premiando" costantemente gli utenti con nuovi contenuti, alcune funzionalità di design di TikTok alimentano la voglia di continuare a scorrere e mettono il cervello degli utenti in "modalità pilota automatico". Inoltre, nella sua valutazione, TikTok ha ignorato importanti indicatori di uso compulsivo dell'app, come il tempo che i minori trascorrono su TikTok di notte, la frequenza con cui gli utenti aprono l'app e altri potenziali indicatori.TikTok ", proporzionate ed efficaci per mitigare i rischi derivanti dalla sua progettazione che crea dipendenza", afferma la Coommissione UE.Ad esempio, lesu TikTok, in particolare gli strumenti di gestione del tempo trascorso sullo schermo e gli strumenti di controllo parentale,derivanti dalla sua progettazione che crea dipendenza. Gli strumenti di gestione del tempo non sembrano essere efficaci nel consentire agli utenti di ridurre e controllare il loro utilizzo di TikTok perché sono facili da ignorare e creano un attrito limitato. Analogamente, i controlli parentali potrebbero non essere efficaci perché richiedono tempo e competenze aggiuntive da parte dei genitori per essere implementati.In questa fase, la Commissione ritiene che TikTok debba "". Ad esempio, disattivando gradualmente funzionalità chiave che creano dipendenza come lo "scorrimento infinito", implementando efficaci "pause davanti allo schermo", anche durante la notte, e adattando il suo sistema di raccomandazione.non pregiudicano l'esito dell'indagine UE."La dipendenza dai social media può avere effetti negativi sullo sviluppo mentale di bambini e adolescenti - ha commentatoper la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia - Il Digital Services Act rende le piattaforme responsabili degli effetti che possono avere sui loro utenti. In Europa, applichiamo la nostra legislazione per proteggere i nostri bambini e i nostri cittadini online"."Le indagini preliminari della Commissionee privo di fondamento e adotteremo tutto il necessario per contrastare tali accuse con ogni mezzo a nostra disposizione", ha detto undella società.