Milano 11:22
47.488 +0,13%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:22
10.900 +0,49%
Francoforte 11:22
25.341 +0,21%

Londra: andamento negativo per Entain

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Entain
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di scommesse sportive e giochi, con una flessione del 2,27%.

La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 5,672 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 5,864. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 6,056.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
