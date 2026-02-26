LSEG, nuovo buyback da 3 miliardi di sterline dopo utile in aumento nel 2025

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) -(LSEG), che controlla la Borsa di Londra, gestisce gli indici FTSE e fornisce dati finanziari tramite Refinitiv, ha chiuso ilcon unpari a 8.986 milioni di sterline (+7,1%; +5,8% su base reported). La crescita è stata generalizzata: Data & Analytics +5,0%; FTSE Russell +7,3%; Risk Intelligence +11,7%; Markets +8,9%.L'è salito dell'11,8% a 4.523 milioni di sterline, margine +150 punti base, margine a cambi costanti +210 punti base. EBITDA a +10,6% su base reported.a +15,7% a 420,6 pence, trainato dalla crescita del fatturato e dall'aumento dell'efficienza. EPS reported +85,1%."Abbiamo, guidando un continuo slancio dei ricavi attraverso investimenti significativi nei nostri prodotti in tutta l'azienda, scelte strategiche coraggiose e un'attenzione costante alla partnership con i nostri clienti - ha detto il- La nostra ineguagliabile combinazione di dati affidabili e infrastrutture si sta traducendo in un profondo coinvolgimento dei clienti: solo nel quarto trimestre, importanti istituti finanziari hanno firmato contratti a lungo termine per un valore di 1,9 miliardi di sterline per accedere ai nostri dati e flussi di lavoro leader. Con la nostra strategia dati LSEG Everywhere, ci stiamo, come l'uso dell'intelligenza artificiale nei processi decisionali, e stiamo riscontrando segnali molto positivi di adozione. In Post Trade Solutions, ci siamo allineati strategicamente con i clienti chiave attraverso i loro investimenti nell'azienda"."Attraverso la trasformazione dei nostri sistemi e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie, continuiamo a fornire una leva operativa significativa, con una crescita degli utili significativamente superiore alla crescita dei ricavi - ha aggiunto - Grazie alla nostra solida generazione di cassa e al nostro solido bilancio, abbiamo anche accelerato i rendimenti per gli azionisti nel 2025, riacquistando 2,1 miliardi di sterline di azioni proprie e aumentando il dividendo del 15%. Oggi annunciamo il nostro".Laprevede: crescita organica a cambi costanti del total income (excl. recoveries) del 6,5-7,5%; margine EBITDA a cambi costanti +80-100 punti base.Sottolineando di aver costantemente raggiunto o superato il medium-term guidance framework definito nel 2023, LSEG ha implementando un: crescita organica a cambi costanti del r total income (excl. recoveries) a un tasso "mid to high single digit" su base annua, inclusa l'accelerazione delle attività in abbonamento; margine EBITDA sottostante in aumento cumulativo di circa 150 punti base nel periodo 2027-2029, grazie alla continua forte crescita del fatturato e alle continue efficienze operative.