Rolls-Royce alza guidance a medio termine e annuncia buyback pluriennale da 7-9 miliardi di sterline

(Teleborsa) -, azienda britannica che produce motori aeronautici, ha chiuso ilcon undi 3,5 miliardi di sterline (vs 2,5 miliardi l'anno prima) con un margine del 17,3%, che riflette l'impatto delle iniziative strategiche e dell'ottimizzazione commerciale. Ilè stato di 3,3 miliardi di sterline, trainato dal solido utile operativo e dalla continua crescita del saldo LTSA, a supporto di un saldo di cassa netto di 1,9 miliardi di sterline al 31 dicembre 2025. Isono saliti a 20,1 miliardi di sterline (17,9 miliardi l'anno prima).Laprevede utile operativo sottostante tra 4,0 e 4,2 miliardi di sterline e free cash flow tra 3,6 e 3,8 miliardi di sterline. Glisono stati migliorati: utile operativo sottostante tra 4,9 e 5,2 miliardi di sterline, margine operativo tra il 18% e il 20%, free cash flow tra 5,0 e 5,3 miliardi di sterline e ritorno sul capitale tra il 23 e il 26%, con un orizzonte temporale del 2028.Rolls-Royce ha annunciato un dividendo finale di 5,0 penny per azione, che porta il dividendo totale per il 2025 a 9,5 penny; un rapporto di distribuzione del 32% dell'utile sottostante dopo le imposte. Inoltre, ha annunciato unda 7 a 9 miliardi di sterline nel periodo 2026-2028, a seguito del completamento del riacquisto di azioni da 1 miliardo di sterline nel 2025."La nostra trasformazione prosegue con ritmo e intensità - ha detto il- Stiamo costantemente raggiungendo risultati che non erano possibili prima della nostra trasformazione. Grazie alle nostre nuove capacità e alla nostra nuova mentalità, abbiamo superato sfide che vanno dalla supply chain alle tariffe, e abbiamo ottenuto ottime performance nel 2025, il tutto gettando le basi per una crescita significativa negli anni a venire".