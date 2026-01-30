Milano 9:58
45.432 +0,79%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:58
10.193 +0,21%
24.514 +0,84%

Piazza Affari: ingrana la marcia Safilo

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di occhiali da sole e da vista, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,86%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Safilo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico della big dell'occhialeria suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,95 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,077. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,871.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
