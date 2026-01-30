Piazza Affari: ingrana la marcia Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

Safilo

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,86%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico dellasuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,95 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,077. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,871.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)