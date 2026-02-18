MPS, Alloatti (Federated Hermes): benefici su sinergie e CET1 con incorporazione Mediobanca

Mediobanca

(Teleborsa) - "Con unae l'eterno feuilleton tra gli azionisti di maggioranza sui destini di Trieste, la. Nel lontano 1956, sotto la presidenza del carismatico Adolfo Tino e con l'arrembante Enrico Cuccia alla guida, la Banca di Credito Finanziario, apriva il suo capitale ai soci esteri (Lazard Frères), consolidando gli accordi coi partner internazionali (Berliner Handels-Gesellschaft, e Lehman Brothers). Ponendo così le basi per l'emissione di 10.000 azioni a un prezzo di 12.800 lire ciascuna alla Borsa di Milano". Lo spiega, in merito ai primi impatti dell'incorporazione di- e conseguente delisting da parte di"La mossa presenta due vantaggi: in primo luogo il, stimate dal management senese a 700 milioni di Euro. E, in secondo luogo, dovrebbe(16,2% a fine 2025) del Monte - dice Alloatti - Inoltre, mantenendo il marchio Mediobanca, come entità separata, controllata al 100% da MPS e contenente la partecipazione del 12,9% nellesi riduce il rischio di futuri accantonamenti sul valore del goodwill. Aspetto importante che circa 40% dei profitti di Mediobanca derivano dalle assicurazioni"."Ai corsi di Borsa di oggi l'acquisto del flottante (13,7%) di Mediobancadi euro", fa notare l'Head of Financials Credit di Federated Hermes."Il gruppo Monte dei Paschi diventa un Single Point of Entry (SPE) ai fine della risoluzione di crisi future. I- conclude - Ci sarà undi Piazzetta Cuccia. I dettagli saranno discussi nel nuovo piano industriale, venerdì 27 febbraio".