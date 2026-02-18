MPS, Alloatti (Federated Hermes): benefici su sinergie e CET1 con incorporazione Mediobanca

(Teleborsa) - "Con una coda di polemiche
e l'eterno feuilleton tra gli azionisti di maggioranza sui destini di Trieste, la banca d'affari di Piazzetta Cuccia, dopo quasi settant'anni, si avvia a lasciare Piazza Affari
. Nel lontano 1956, sotto la presidenza del carismatico Adolfo Tino e con l'arrembante Enrico Cuccia alla guida, la Banca di Credito Finanziario, apriva il suo capitale ai soci esteri (Lazard Frères), consolidando gli accordi coi partner internazionali (Berliner Handels-Gesellschaft, e Lehman Brothers). Ponendo così le basi per l'emissione di 10.000 azioni a un prezzo di 12.800 lire ciascuna alla Borsa di Milano". Lo spiega Filippo Alloatti, Head of Financials Credit di Federated Hermes
, in merito ai primi impatti dell'incorporazione di Mediobanca
- e conseguente delisting da parte di Monte dei Paschi
.
"La mossa presenta due vantaggi: in primo luogo il realizzo meno difficile delle sinergie finanziare
, stimate dal management senese a 700 milioni di Euro. E, in secondo luogo, dovrebbe incrementare il già alto ratio CET1
(16,2% a fine 2025) del Monte - dice Alloatti - Inoltre, mantenendo il marchio Mediobanca, come entità separata, controllata al 100% da MPS e contenente la partecipazione del 12,9% nelle Generali
si riduce il rischio di futuri accantonamenti sul valore del goodwill. Aspetto importante che circa 40% dei profitti di Mediobanca derivano dalle assicurazioni".
"Ai corsi di Borsa di oggi l'acquisto del flottante (13,7%) di Mediobanca costerebbe intorno ai 2 miliardi
di euro", fa notare l'Head of Financials Credit di Federated Hermes.
"Il gruppo Monte dei Paschi diventa un Single Point of Entry (SPE) ai fine della risoluzione di crisi future. I bond Mediobanca avranno il nuovo ticker MONTE
- conclude - Ci sarà un "succession event" sul contratto CDS
di Piazzetta Cuccia. I dettagli saranno discussi nel nuovo piano industriale, venerdì 27 febbraio".