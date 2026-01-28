Milano 17:35
Unicredit, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - L'Istituto di credito ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti e delle conference call per la presentazione dei risultati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali.


Domenica 08/02/2026
CDA: Approvazione dei Risultati di Gruppo 4Q25 e FY25

Lunedì 09/02/2026
Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 4Q25 e FY25 (pubblicazione e conference call)

Lunedì 23/02/2026
CDA: Approvazione del Progetto di bilancio UniCredit S.p.A. e bilancio consolidato al 31/12/2025

Martedì 31/03/2026
Assemblea: Assemblea degli azionisti

Mercoledì 06/05/2026
CDA: Approvazione della Trimestrale consolidata al 31/3/2026

Giovedì 07/05/2026
Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 1Q26 (pubblicazione e conference call)

Mercoledì 22/07/2026
CDA: Approvazione della Semestrale consolidata al 30/6/2026

Giovedì 23/07/2026
Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 2Q26 e 1H26 (pubblicazione e conference call)

Mercoledì 21/10/2026
CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30/9/2026

Giovedì 22/10/2026
Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 3Q26 e 9M26 (pubblicazione e conference call)
