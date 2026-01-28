Unicredit, il calendario finanziario del 2026

Istituto di credito

(Teleborsa) - L'ha reso note le date previste nel corso delper l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti e delleper la presentazione dei risultati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali.: Approvazione dei Risultati di Gruppo 4Q25 e FY25: Presentazione risultati di Gruppo 4Q25 e FY25 (pubblicazione e conference call): Approvazione del Progetto di bilancio UniCredit S.p.A. e bilancio consolidato al 31/12/2025: Assemblea degli azionisti: Approvazione della Trimestrale consolidata al 31/3/2026: Presentazione risultati di Gruppo 1Q26 (pubblicazione e conference call): Approvazione della Semestrale consolidata al 30/6/2026: Presentazione risultati di Gruppo 2Q26 e 1H26 (pubblicazione e conference call): Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30/9/2026: Presentazione risultati di Gruppo 3Q26 e 9M26 (pubblicazione e conference call)