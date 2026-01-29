UniCredit Start Lab, a Catania la tappa di presentazione della call 2026

(Teleborsa) -torna nel 2026 con una nuova edizione del suo programma di successo dedicato alle migliori start-up e PMI innovative italiane "Tech" che ha visto la banca, in 12 anni di attività, valutare circa 9 mila progetti imprenditoriali e accompagnare 700 start-up del Paese verso percorsi di crescita. Ilproseguirà con le t"L'ecosistema dell'innovazione rappresenta un significativo abilitatore di crescita per la Sicilia, una fucina in grado di generare opportunità, talenti, competenze e occupazione – ha affermato–. UniCredit vuole essere parte attiva nel potenziamento di questo ecosistema, attraverso la sua attività primaria di credito a supporto della crescita delle realtà innovative, ma anche facendo leva sulle sinergie con il proprio network di imprese Corporate clienti e attraverso iniziative dedicate, come UniCredit Start Lab, il programma che da oltre 10 anni ricerca e seleziona le iniziative a più alto potenziale che possono fungere da volano di sviluppo per la nostra Isola".Nel corso dell'evento sono intervenutiPresidente e Fondatore Isola Catania Impresa Sociale,, Start Lab & Development Programs di UniCredit,, CEO di Next4 Group. A seguire si è svolta una tavola rotonda su come finanziare una start-up e alla quale hanno partecipatoDirigente Generale Dipartimento Attività Produttive della Regione Sicilia,, Senior Professional Invitalia,Head of Retail Business Region Sicilia di UniCredit e, CTO & Partner Primo Digital. Nel pomeriggio si è svolta – a cura diuna sessione formativa che ha offerto una panoramica strutturata dei principali trend di mercato, coprendo gli elementi chiave per avere successo : modello di business, tecnologie emergenti, fundraising e team.Nell'cha ha visto il coinvolgimento di circa 200 partner a livello nazionale tra incubatori ed acceleratori, sono state avanzate circa 640 candidature da parte di start-up e PMI innovative; di queste 50 (nell'edizione 2024 erano 37) sono giunte dalla Sicilia di cui il 66% presentato da under 35, un dato superiore alla media Italia (47%) e che testimonia nel concreto il fermento imprenditoriale nell'Isola proprio da parte dei giovani. Un progetto su due si è candidato nel settore “Digital”, un segnale di una Sicilia che vuole contribuire fortemente alla transizione tecnologica del sistema regionale.Clean Tech (Energie rinnovabili, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Trattamento dei rifiuti), Innovative Made in Italy (Agrifood, Fashion & Design, Nanotecnologie, Robotica, Meccanica, Turismo e Industria 5.0), Digital (AI, SaaS, B2B Services& Platform, Hardware, Fintech, IoT), Life Science (Biotecnologie, Farmaceutica, Dispositivi Medici, Digital Health, Tecnologie di assistenza) e Impact Innovation (Prodotti e servizi innovativi capaci di generare un impatto sociale o ambientale).Le 10 startup selezionate per ognuna delle 5 categorie potranno accedere allache prevede: partecipazione ad attività di business e investment matching con controparti industriali e finanziarie del network di UniCredit (oltre 100 le iniziative organizzate negli anni scorsi); accesso alla piattaforma internazionale di UniCredit, banca paneuropea leader in 13 Paesi, attraverso la partecipazione a Tech Day internazionali, l'accesso prioritario al Global Startup Program promosso da ICE e a una rete di investitori esteri;piattaforma a impatto composta da iniziative ad hoc per female founders, un verticale di dedicato all'impact innovation e la partecipazione alle diverse tappe degli ESG TECH DAY organizzati da UniCredit; training manageriale avanzato, tramite la Startup Academy e workshop tematici; programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell'ecosistema dell'innovazione; l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto alla crescita, premio di 10mila euro per la prima classificata di ogni categoriaLesono aperte sino al prossimo 25 marzo. Per partecipare o ottenere maggiori informazioni, è possibile inviare una richiesta a: unicreditstartlab@unicredit.eu